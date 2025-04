Leão Lobo: Record só subiu audiência por fracasso do SBT

A Record tem registrado um índice maior de audiência nos últimos dias, mas esse alcance não é um mérito exclusivo da emissora, afirmou Leão Lobono Splash Show.

O colunista do UOL reforçou que o canal tem ocupado a vice-liderança de audiência no país, ficando atrás apenas da Globo em diversos horários. No entanto, ele acredita que a Record não fez "grandes coisas" para conseguir chegar nessa posição, e a queda de público do SBT contribuiu para o resultado.

Para Leão, as mudanças que o SBT passou nos últimos meses, especialmente após a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024, motivaram essa queda. Em alguns momentos, a emissora fica em quarto ou quinto lugar em audiência.

É engraçado isso. A Record lutou tanto, tem muito dinheiro, pode investir e nunca conseguiu [chegar ao segundo lugar]. Agora conseguiu uma vice-liderança graças não a ela, mas graças ao fracasso da outra concorrente.

Leão Lobo

