Chico Barney e Bárbara opinam: como a Globo pode mudar o BBB?

O BBB 25 se aproxima do fim sem ter empolgado o público. Nesse caso, como garantir que a próxima edição do reality tenha melhores resultados de audiência? É o que Chico Barney e Bárbara Saryne questionaram no Central Splash.

Para Chico, a Globo tem dado a impressão de que está tentando resolver algo que não é de fato o problema da edição. Como se "estivesse dando um remédio de raiva para um cachorro com sarna". Ele defende que o Sincerão não é um local para criar conflitos, mas para debater aqueles que já existem.

Este BBB precisa de um tratamento contra a sarna. Não vai ser no Sincerão que as coisas vão ser resolvidas. O problema do BBB é que ele não tem assunto, não tem uma narrativa, não tem uma história. As pessoas não têm enredo lá dentro.

O colunista do UOL também comentou a performance de Tadeu Schmidt nesta edição. Na noite passada, ele se irritou com Vitória Strada, que estava rindo durante a dinâmica. Para Chico, o apresentador é o que está com mais "saco cheio" até agora e deveria tentar outros desafios profissionais. Bárbara Saryne concorda que a Globo deveria buscar alguém que não seja jornalista para comandar o reality nos próximos anos.

O olho dele brilha quando ele fala de esporte. (...) Alguma coisa ele deveria fazer de esporte, e voltar a ser feliz. (...) Está na hora do BBB dar uma chacoalhada.

