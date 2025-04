Provas do Anjo, beijo e tretas: Relembre a trajetória de João Gabriel

Eliminado hoje, João Gabriel, foi o 16ª participante a deixar o BBB 25 (Globo). Relembre a trajetória do gêmeo:

Vitórias seguidas e treta com Aline

João Gabriel entrou no BBB como irmão de João Pedro. Ambos são salva-vidas de rodeios e alegaram estar "solteiros", embora João Gabriel tenha dito dentro da casa do BBB que "tem mulher". Eles já tentaram carreira no sertanejo —que não deu certo—, e João Gabriel chegou a vencer um reality virtual do influenciador Jacques Vanier.

No jogo, ele se destacou por ser o maior vencedor de Provas do Anjo: foram três vitórias, sendo duas seguidas. Nas duas primeiras vezes, ele imunizou seu irmão. Na terceira, o Anjo foi autoimune.

Quanto às Provas do Líder, ele venceu apenas uma, que envolvia sorte e habilidade. Em uma delas, inclusive, tanto João Gabriel quanto seu irmão foram eliminados antes mesmo do desafio de resistência começar porque usaram o banheiro, descumprindo as regras da prova.

Tanto ele quanto seu irmão eram bem-vistos na casa. Mesmo seus rivais, como Diego Hypolito, acreditavam que os irmãos eram "fortes" na visão do público.

Inclusive, a principal rivalidade de João Gabriel foi com Aline. Desde o início do reality, ele afirmou que Aline era "exagerada" e os dois trocaram farpas e até xingamentos nas dinâmicas do Sincerão.

Outro momento marcante foi quando o brother beijou Thamiris na cama, após uma festa. Os dois trocaram carinhos diversas vezes antes do episódio, mas João sempre alegou que era somente "seu jeito carinhoso".

Este foi o primeiro Paredão que João Gabriel enfrentou. Ele foi eliminado na disputa contra Vitória Strada e Diego Hypolito.

