Maike reclama com Renata no BBB 25: 'Diego me cansa'

Na tarde de hoje, Maike conversou com Renata no Apê do Líder do BBB 25 (Globo) sobre seus conflitos com Diego Hypolito

O que aconteceu

Os dois estavam deitados no edredom quando Maike comentou o atrito dos dois. "Diego me cansa. Foi engraçado ele: 'você não vai me deixar nervoso'. E eu: 'Você já tá nervoso, Diego'."

O nadador continuou. "É cada situação...".

Rindo, Renata completou. "Que a gente passa."

Também rindo, Maike lembrou que eles estavam sujos durante a discussão devido ao Sincerão. "A gente falando sério cheio de molho na cara."

