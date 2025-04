Poderosa, Viola Davis posta vídeo no Rio dançando ao som de Anitta

Viola Davis, 59, compartilhou um vídeo que empolgou os fãs brasileiros durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz norte-americana surgiu sorridente em uma filmagem publicada no Instagram. Entregue ao clima brasileiro, Viola escolheu um vestido amarelo e um blazer branco.

Ao som de "Paradise", música de Anitta com Fat Joe e DJ Khaled, a artista arriscou alguns passinhos. Nos comentários da publicação, os fãs brasileiros rasgaram elogios. "Ela é brasileira", escreveu a cantora Gaby Amarantos. "O churras vai ser que horas????", comentou Camilla De Lucca. "Menina..:bora marcar um pagodinho", pediu a atriz Maíra Azevedo.

Viola Davis está no Brasil para a divulgação de seu novo filme "G20". Amiga de longa data da atriz, Anitta já prestigiou a produção na sexta-feira passada, em um evento que aconteceu no Morro da Urca, no Rio.