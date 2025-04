Clássico de Tim Burton será tema de exposição imersiva em São Paulo

O Jardim Botânico de São Paulo receberá uma exposição imersiva baseada na cultuada animação "O Estranho Mundo de Jack" (1993), de Tim Burton, 66.

O que aconteceu

O evento se chamará "O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton - Caminho das Luzes" e terá início em 15 de maio. Serão várias sessões diárias, realizadas entre 17h45 e 21h45, com ingressos a partir de R$ 21 (meia popular).

Trata-se de uma trilha especialmente decorada com projeções e esculturas 3D de personagens como Jack Skellington, Sally e Zero. A ideia é recriar cenas icônicas do longa, proporcionando ao público uma experiência sensorial que o permita se sentir como se estivesse dentro do universo do filme.

As vendas oficiais dos ingressos se iniciaram hoje. Eles podem ser adquiridos por meio do site oficial do evento ou através da bilheteria física, no Jardim Botânico.