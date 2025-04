Universal Studios abrirá seu primeiro parque temático europeu perto de Londres

Por Paul Sandle

LONDRES (Reuters) - O governo britânico informou na quarta-feira (horário local) que a gigante norte-americana de mídia Comcast vai construir seu primeiro parque temático e resort Universal na Europa em Bedford, ao norte de Londres, com inauguração em 2031.

O parque criará 20 mil empregos durante sua construção e mais 8 mil empregos nos setores de hospitalidade e criação quando for inaugurado, segundo o governo britânico.

A expectativa é de que o parque atraia 8,5 milhões de visitantes em seu primeiro ano, número atualmente superado na Europa apenas pela Disneylândia de Paris.

A Universal Studios tem cinco resorts e parques nos Estados Unidos, nos Estados da Califórnia e da Flórida, em Cingapura, no Japão e na China, oferecendo passeios e atrações baseados no Jurassic Park, Harry Potter e em outras franquias de filmes.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que tem buscado flexibilizar as exigências de planejamento para impulsionar o investimento no Reino Unido, disse em comunicado que o aporte de vários bilhões de libras fará de Bedford o lar de um dos maiores parques de entretenimento da Europa.

Os planos para o local incluem um parque com várias áreas temáticas, um hotel de 500 quartos e um complexo de varejo, restaurantes e entretenimento.

O presidente da Comcast, Mike Cavanagh, mostrou o plano a Starmer em Londres na terça-feira, dizendo que ele "não poderia estar mais animado" para criar um parque temático e um resort da Universal no coração do Reino Unido.

A Comcast comprou em 2023 uma antiga fábrica de tijolos em Bedfordshire, cerca de 55 milhas ao norte de Londres. A empresa já é proprietária da Sky, a maior empresa de TV por assinatura da Europa.

Desde o ano passado, a empresa estava em negociações com o governo britânico para transformar o local em um parque temático.

O governo trabalhista britânico, que se comprometeu a impulsionar o investimento em infraestrutura desde sua eleição no ano passado, aprovou a expansão do Aeroporto de Luton, que fica a cerca de 32 quilômetros do espaço da Universal, aumentando a conectividade internacional da área.

O parque temático e o resort estão sujeitos à permissão de planejamento, segundo o governo.

(Reportagem adicional de Sarah Young)