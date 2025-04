MC Mirella se irrita com pergunta sobre seu conteúdo adulto afetar a filha

MC Mirella, 26, irritou-se com um seguidor que a questionou sobre o risco de sua filha, Serena, 1, ser afetada pelo fato de a mãe produzir conteúdo adulto.

O que aconteceu

O internauta quis saber se a funkeira temia a hipótese de seus vídeos eróticos um dia serem vistos pela herdeira. "Mi, você acha que tudo isso pode afetar a Serena futuramente? Seus vídeos, etc.", indagou o fã, por meio da caixinha de perguntas e respostas do Instagram.

Mirella não escondeu a revolta com a atitude intrometida e pediu aos seguidores que falar em Serena. "Vocês podem parar de falar da minha filha? Vocês acham que protegem quem desse mundo? Tudo é motivo de julgamento!", vociferou.

Ela lembrou que se dedica à produção de conteúdo adulto para sustentar a família. "Cada um com seus pecados. E se eu carrego o meu, é para a melhora da minha família. É para proporcionar o melhor, longe de gentinha com a língua que não cabe na boca e não aponta o dedo para si."

A cantora lembrou que só grava vídeos de sexo com o marido, Dynho Alves, 30, e criticou a hipocrisia da sociedade em torno do assunto. "Bando de hipócritas! Batem palma para bandidos, marginais e etc. nessa internet, e querem me julgar por gravar com meu marido algo que todo mundo nessa vida assiste? E se assiste e procura é porque quer! Eu não coloco na cara de ninguém!"