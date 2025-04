Filha de Dynho Alves recebe vídeo íntimo do pai com MC Mirella; Mãe revolta

Colaboração para Splash, no Rio

A ex-companheira de Dynho Alves, mãe de sua filha primogênita, manifestou indignação ao relatar que um internauta enviou para as redes sociais da filha o vídeo íntimo do dançarino com a atual namorada Mc Mirella.

O que houve

O incidente ocorreu após a publicação do vídeo íntimo do casal. O responsável pela mensagem afirmou que sua intenção era "dar uma lição à família". "Mandei o conteúdo de seus pais fazendo coisas, se expondo para o mundo todo. Só para você entender um pouquinho. Imagina seus pais gravarem um vídeo transando e você acabar vendo o vídeo que vazou. Isso acontecerá na vida dela em algum momento, até porque eles são bem famosos", disse o usuário, que usou uma conta falsa.

A mãe da menina, de 8 anos, é quem gerencia as redes sociais da filha. Bruna reforçou que monitora de perto o uso desses canais para protegê-la de conteúdos inadequados. A mãe comentou ainda que a filha utiliza o WhatsApp sob supervisão e que o celular permanece guardado na maior parte do tempo.

Bruna desabafou sobre a atitude do internauta. "O mundo é podre, tem pessoas maldosas e sem noção".