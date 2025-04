Filha de Flávia Alessandra critica 'moda gordofóbica': 'Desrespeito'

Giulia Costa, 25, chamou de "moda gordofóbica" a volta das calças baixas e a classificou como um "desrespeito".

O que aconteceu

Costa abordou o assunto no videocast Pé no Sofá Pod, que comanda ao lado da mãe, a atriz Flávia Alessandra. O episódio mais recente teve moda como tema, e a atriz questionou sobre roupas que elas "amavam vestir, mas, hoje, morrem de vergonha por ter usado". "[Sempre] tem alguma coisa que lá atrás você colocou e, hoje, fala: 'Não me vejo'. Eu, por exemplo, tive o momento balonê e, hoje, não me vejo mais, e calça baggy de cintura alta, que é tudo junto", disse Flávia.

Giulia citou como exemplo de tendência fashion que ela considera gordofóbica as peças de cintura baixa. "Cara, sério, porque fazem isso? É um desrespeito com quem tem quadril, é a moda gordofóbica voltando com tudo. É horrível cintura baixa".

A jovem também disse que não se sente confortável em usar peças que lhe apertam, sufocam. "Eu prezo muito pelo meu conforto em roupa, eu preciso estar confortável numa roupa. Se a roupa me aperta, acho que pode ser um sinal de que não tenho uma relação muito saudável com meu corpo, pode ser um pouco disso, mas se a roupa me aperta o mínimo que seja, não consigo usar".

Giulia Costa é filha de Flávia Alessandra do relacionamento com o diretor Marcos Paulo, morto em 2012. A atriz também é mãe de Olivia, do casamento com Otaviano Costa.