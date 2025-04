Veja como é a cobertura que Nelson Rubens perdeu por conta de dívidas

O apresentador Nelson Rubens, 87, perdeu um apartamento localizado em Guarujá, no litoral paulista, devido a dívidas de condomínio de aproximadamente R$ 240 mil. A cobertura, no bairro Enseada, foi leiloada por ordem judicial após um longo processo.

O que aconteceu

O condomínio entrou na Justiça contra o apresentador em 2017, que fez um acordo para parcelar o pagamento da dívida, mas não cumpriu. O imóvel foi leiloado por R$ 462 mil após a ordem judicial durar sete anos.

O imóvel leiloado possui 199,08 m², com sala de estar, quatro quartos, um quarto de despejo, três banheiros, cozinha e área de serviço. Além disso, a parte externa conta com uma piscina e vaga de garagem.

Nelson Rubens perde cobertura no litoral de São Paulo por conta de dívidas Imagem: Reprodução

Em dezembro do ano passado, o apresentador declarou à Justiça, em outro processo, que passa por dificuldades financeiras e que "sobrevive com o auxílio do filho", que lhe deposita R$ 3.500,00 por mês. A declaração foi dada em uma ação na qual foram bloqueados R$ 3.689,00 de sua conta bancária em razão de uma dívida com um mecânico.