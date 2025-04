Renata sobre dinâmica do 'Seu Fifi' no BBB: 'Pode ter sido péssima pra mim'

Após a formação do 15º Paredão do BBB 25, na noite desta terça-feira (8), Renata refletiu os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil. A bailarina voltou a analisar o seu retorno após a dinâmica "Vitrine do Seu Fifi".

O que houve

Renata abriu o coração e demonstrou insegurança. "A Vitrine pode ter sido péssima para mim, eu não sei", desabafou a sister.

Em resposta, Maike tentou tranquilizá-la e minimizar o impacto da dinâmica na formação da opinião do público. "Olha o tanto de coisa que aconteceu depois daquilo. Se fosse assim, todo mundo já teria saído, por exemplo. Saiu quem o Brasil quis, não tem nada a ver isso aí", disse ele, em tom de apoio.

A sister continuou analisando. "O Brasil pode estar me detestando. A maioria das pessoas que vão pra um negócio desses troca de vida, sai. Carla Diaz foi na edição dela e saiu. Tipo, o público não recebe bem às vezes como a pessoa reage, só que eu só sei... enfim, eu reagi da forma que eu achei que era o certo, mas posso estar totalmente equivocada".

Renata acredita que influenciou eliminação de aliados. Nesta semana, a bailarina havia comentado que tem receio de que Vilma e Eva tenham sido eliminadas por sua culpa.