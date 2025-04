Sabrina Carpenter ganha avatar jogável no jogo Fortnite; confira detalhes

Sabrina Carpenter, 25, conquistará um novo universo após ser anunciada como personagem jogável no jogo Fortnite.

O que aconteceu

A Epic Games, responsável por desenvolver o jogo, confirmou a presença da artista na atualização da 8ª temporada. "Gostaríamos de ser curtos e doces ['short and sweet', uma referência ao álbum lançado pela cantora em 2024], mas há muita coisa divertida para falar. A superestrela global e ganhadora de dois prêmios GRAMMY, Sabrina Carpenter trará seu estilo pop único para a Temporada 8 do Fortnite Festival", anunciaram em um comunicado.

Dois gestos das danças "Taste" e "Please Please Please" também serão acrescentados no jogo. Ao fazer um Gesto de Dança, qualquer pessoa no jogo poderá dançar com você. Esses Gestos Multijogador são chamados de "Gestos Sincronizados", mas passarão a se chamar "Gestos de Grupo".

Dentro do jogo, o público poderá desbloquear recompensas gratuitas e exclusivas relacionadas à Sabrina Carpenter. Algumas delas são as músicas "Juno" e "Nonsense", além de trajes inspirados na última turnê da artista, como itens personalizados, bolsas, guitarras e muito mais.

Ainda terão recompensas premium, que poderão ser desbloqueadas com a compra do passe musical por 1.400 V-Bucks (moeda utilizada no jogo). Na loja oficial do jogo, um pacote com 2 mil V Bucks custa cerca de R$ 80. Caso seja assinante do Clube Fortnite, que custa R$ 38 mensal, também terá acesso aos benefícios.