Maike, Renata e Vinícius estão no 15º Paredão do BBB 25

Após eliminação de João Gabriel do BBB 25 (Globo), um novo Paredão se formou no Modo Turbo com Maike, Renata e Vinicius. O mais votado pelo será eliminado na quinta-feira.

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 48856 votos 34,77% Maike 5,78% Renata 59,44% Vinicius Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 48856 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como Paredão foi formado

Em uma prova de sorte, Guilherme virou o novo Líder. No discurso, o Líder disse que Maike é muito competitivo e um grande rival em provas. Já na formação do Paredão, Maike foi seu indicado. No discurso, o Líder disse que Maike é muito competitivo e um grande rival em provas.

BBB 25: Guilherme indica Maike ao paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem votou em quem na votação aberta