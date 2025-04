Fefito deixa a RedeTV! após três anos de TV Fama e suposto desentendimento

Fernando Oliveira, conhecido pelo público como Fefito, encerrou sua participação no "TV Fama", da RedeTV!, nesta terça-feira (8).

O que aconteceu

Em seu Instagram, o jornalista fez sua despedida. Ele disse que trabalhar na RedeTV! sempre foi um sonho antigo, já que era "um assíduo espectador da Manchete". Segundo Fefito, foram anos negociando até ir para o TV Fama".

Fui muito feliz nesses três anos. Tive o apoio da melhor produção do mundo, dos melhores diretores, das melhores e mais divertidas equipes técnicas. Não tenho como mensurar e agradecer o carinho que recebi do pessoal do áudio, da edição, de câmera, de figurino, da copa. Dos meus colegas de trabalho, que viraram amigos. João Kleber, Geraldo, Simone Garutti, Claudete e tantos outros, como o Ronnie Von, que já conhecia .

Fefito e Nelson Rubens supostamente tiveram um desentendimento nos últimos dias. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, o jornalista teria batido de frente com o veterano, que responde a uma denúncia coletiva de assédio moral após ofender e xingar produtores e a equipe técnica

Splash entrou em contato com a RedeTV! e não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Nelson é um medalhão. Muito muito muito obrigado por esse tempo. Não tenho do que reclamar. Missão mais que cumprida, com audiência subindo superbem ao longo da exibição. O TV Fama seguirá on. E eu já já estou roteando por aí de novo.

disse Fefito em suas redes sociais