Guilherme vence prova, é o novo Líder do BBB 25 e indica Maike ao Paredão

Guilherme venceu a 15ª Prova do Líder do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O objetivo da prova era completar frases. Cada brother possuía uma frase com letras faltando e, quem completasse a frase primeiro, ganhava.

Um por vez, os jogadores deveriam escolher números em telas, que lhes dariam letras. Eles poderiam, ainda, encontrar casas que lhes deixariam "roubar" letras dos adversários.

Vencia a prova quem completasse a frase primeiro.

Na formação do Líder, Gui indicou Maike ao Paredão. Ele apontou que Maike é alguém bastante competitivo em provas.

