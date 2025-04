Emicida e Fióti pedem suspensão de processo para tentar acordo

De Splash, no Rio

Emicida, 39, e Evandro Fióti, 36, formularam nesta terça-feira (8) um pedido de suspensão de processo judicial que marca o fim da parceria dos irmãos. Informação foi obtida pelo portal Leo Dias e confirmada por Splash.

O que aconteceu

Irmãos que fundaram a Lab Fantasma querem chegar a um consenso amigável. Splash tenta contato com os advogados dos artistas. Texto será atualizado se houver retorno.

Irmãos ainda querem que os autos voltem a correr sob segredo de Justiça. A intenção seria conter o vazamento de informações que, segundo eles, poderiam prejudicar o sucesso de uma possível reconciliação, conforme publicação do portal.

A desavença entre os irmãos tornou-se pública em 28 de março, quando Emicida anunciou o término da parceria com Fióti. "Eu acredito que a gente construiu coisas muito relevantes, mas chegou o momento que isso se esgotou", disse.

Ao Fantástico, Fióti negou as acusações de Emicida, que move um processo judicial contra o irmão, alegando que Fióti realizou saques indevidos e sem comunicação, num montante que chega a R$ 6 milhões. Todas as transferências para ambos os sócios e a divisão de lucros desses 16 anos sempre foram feitas seguindo os ritos de governança da área administrativa e financeira. Não trabalhei de maneira antiética nenhuma vez na minha vida.

Na última sexta-feira (4), Emicida divulgou um novo posicionamento sobre a briga judicial com o irmão, Fióti. Emicida diz nunca ter utilizado termos como "desvio" ou "roubo" no processo. "Estes nunca foram termos utilizados por Leandro, seja em seus comunicados, seja nas suas manifestações nos autos do processo", diz o comunicado divulgado hoje pelo músico.