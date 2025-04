Ator de 'É Assim que Acaba' desmascara alegações de Blake Lively sobre cena

Adam Mondschein, responsável por interpretar o obstetra que faz o parto da personagem de Blake Lively, 37, em "É Assim Que Acaba", rebateu algumas alegações da atriz sobre a cena que gravaram juntos.

O que aconteceu

Em seu processo contra Justin Baldoni, a atriz afirma que ficou "perturbada" com muitas ações do diretor no set, incluindo uma cena acrescentada ao filme. Ela descreve como uma "cena de parto violenta para a qual ele escalou um amigo como seu obstetra".

Blake Lively alega que o ator Adam Mondschein seria um melhor amigo de Baldoni, escolhido de forma inapropriada para o papel. Ela afirma que "normalmente um pequeno papel dessa natureza seria preenchido por um ator local".

Ao Page Six, Mondschein rebate algumas das alegações de Lively sobre como a cena foi gravada. "Não vou especular sobre as motivações da Sra. Lively para me mencionar na reclamação. Nem preciso dizer que minha experiência trabalhando com ela é muito diferente daquela que ela descreveu em seu processo".

A cena, que ocorre no final do filme, consiste na personagem de Blake dando à luz. A atriz caracterizou essa cena como "humilhante", visto que o "melhor amigo" de Justin Baldoni ficou com seu rosto e mãos muito perto de suas genitálias.

Adam Mondshein afirma que, diferente do que a atriz afirma, ela estava vestida. "Seu traje incluía um vestido hospitalar completo, shorts pretos e uma prótese cobrindo o tronco para fazê-la parecer grávida, além de quaisquer roupas pessoais que ela escolhesse", descreveu.

O ator ainda garante que Lively não demonstrou desconforto em nenhum momento da filmagem. "Nunca reclamou ou expressou desconforto em nenhum momento porque nada incomum ou impróprio ocorreu. Foi totalmente profissional".

Sobre a acusação de ter sido escolhido por ser amigo de Justin Baldoni, Mondshein garante que as insinuações da atriz soam ofensivas sobre suas qualificações como ator. "Por fim, eu era, de fato, uma contratação local — minha esposa e eu somos de Nova York e passamos um tempo considerável lá. Eu, como qualquer ator que aceitasse aquele contrato, era obrigado a cobrir as próprias despesas de viagem e moradia em conexão com o trabalho".