Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 9 a 19/4

Raquel garante a Ivan que irá provar para Maria de Fátima que é possível ser honesto. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 9 de abril

Raquel diz a Ivan que vai provar a Maria de Fátima que é possível ganhar a vida honestamente. Afonso reclama do trabalho excessivo de Solange. Raquel aceita morar com Aldeíde e Poliana. Solange diz a Maria Fátima que, para vencer na vida, é preciso estudar. Aldeíde se arrisca para atender ao pedido de Ivan. Ivan leva Raquel para jantar na casa de Bartolomeu e Eunice. Incentivada pela conversa que teve com Bartolomeu, Raquel descobre que pode vender sanduíche na praia para ganhar dinheiro. Maria de Fátima segue Olavo e descobre onde César mora. Maria de Fátima confronta o modelo sobre o dinheiro que lhe roubou.

Quinta-feira, 10 de abril

César confirma que roubou Maria de Fátima. Raquel vende sanduíches na praia. Tiago reclama de Marco Aurélio com Helena. Luciano descobre que Ivan conseguiu as planilhas da área financeira da empresa. Maria de Fátima sente inveja de Solange e Afonso. Rubinho conta a Ivan que foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ivan comenta com a família que pode descobrir um sistema de corrupção dentro da TCA. Raquel convida Daniela e Gilda para vender sanduíche. Maria de Fátima se depara com Raquel vendendo sanduíche para Solange na praia.

Sexta-feira, 11 de abril

Maria Fátima finge não conhecer Raquel. Ivan entrega o relatório para Consuelo fazer chegar a Teixeira. Poliana consola Raquel, que se sente humilhada pela filha. Fátima empresta dinheiro para César e pede para o modelo se afastar dela. Solange convida Maria de Fátima para a festa de Renato. Lucimar diz a Raquel para tomar cuidado com Gilda. Raquel diz a Aldeíde que quer esquecer Maria de Fátima. Raquel se oferece para ajudar Poliana como cozinheira do bar, enquanto Daniela e Gilda vendem seus sanduíches na praia. Luciano repreende Ivan. Marco Aurélio se interessa por Maria de Fátima. Ivan declara seu amor por Raquel. Claudia flagra Marco Aurélio com Maria de Fátima.

Sábado, 12 de abril

Claudia pede explicações a Marco Aurélio. Helena conversa com Celina sobre Marco Aurélio. Solange tem um desentendimento com Afonso. Maria de Fátima diz a Solange que ela não prioriza o namoro. Maria de Fátima procura Rubinho para pedir ao pai que convença Raquel a parar de vender sanduíches. Raquel discute com Maria de Fátima. André convida Tiago para seu aniversário. Afonso se surpreende com Solange. Renato reencontra Rubinho. Maria de Fátima surpreende Sardinha e Solange quando eles comentam sobre ela.

Segunda-feira, 14 de abril

Maria de Fátima mente para Solange sobre a condição financeira da mãe. Rubinho inventa para Renato que mora em Nova Iorque. Renato se envolve em um acidente com Jarbas. Bartolomeu compartilha com Eunice seu medo de ser demitido do jornal. Maria de Fátima forja uma situação para atrair Afonso, e Solange vê. Lucimar desconfia de Gilda sobre o roubo dos sanduíches. Consuêlo deixa Ivan furioso ao contar que Marco Aurélio se apossou de sua ideia para a empresa. Renato convida Rubinho para tocar no evento de Paraty. Otávio elogia a comida de Raquel para Poliana. Renato descobre que Rubinho não mora em Nova Iorque. Raquel questiona Ivan por ter posto o emprego de Aldeíde em risco.

Terça-feira, 15 de abril

Raquel discute com Ivan. Rubinho fica emocionado com a atitude de Renato. Tiago se oferece para ajudar na festa de aniversário de André. Otávio se interessa por Raquel. Maria de Fátima é dispensada pelo produtor depois de destratar a maquiadora. César se esconde de Maria de Fátima. César conta a Olavo que conseguiu um emprego como instrutor aquático em um hotel. Cecília diz a Marco Aurélio que precisa contratar um chef para o restaurante. Cecília dá uma carona para Tiago e acaba ficando na festa de André, se deliciando com os salgados de Raquel. Bartolomeu aconselha Ivan a pedir desculpas para Raquel. Ivan sente ciúmes de Raquel ao vê-la conversando com Otávio. Raquel vai atrás de Ivan.

Quarta-feira, 16 de abril

Raquel e Ivan fazem as pazes. Renato aparta uma briga entre Marco Aurélio e Tiago. Fernanda se aproxima de André. Maria de Fátima não gosta das críticas de Solange às suas postagens de vídeo. Ivan afirma a Luciano que provará que a TCA pode entrar em colapso se continuar com a política atual. Tiago escuta Marco Aurélio dizer que Helena colocou sua vida em risco quando incendiou a casa. Tiago perdoa Helena. Daniela comenta com André sobre sua desconfiança de Gilda. Marco Aurélio decide usar Rubinho como testa-de-ferro em uma transação ilegal.

Quinta-feira, 17 de abril

Rubinho conta a Raquel sobre a apresentação que vai fazer em Paraty. Marco Aurélio pede desculpas a Tiago. Interessado em fazer contato com Marco Aurélio, Ivan tenta convencer Raquel a aceitar o convite de Laís e Cecília para ir a Paraty. Maria de Fátima consegue ficar hospedada no quarto de hotel das secretárias da Tomorrow. Renato presenteia Rubinho com uma nova mala, igual à de Marco Aurélio. Marco Aurélio combina com Freitas como irão camuflar os dólares na mala. Tiago flagra a mala de dólares de Marco Aurélio e alerta o pai que ele fará remessa ilegal de divisas. Maria de Fátima se depara com César na piscina do hotel de Paraty.

Sexta-feira, 18 de abril

Maria de Fátima se diverte quando César lhe pede para não atrapalhar seu trabalho. Tiago e Vera demonstram interesse um pelo outro. Solange gosta do jeito de Rubinho. Laís e Cecília se oferecem para mostrar Paraty a Raquel e Ivan. Raquel se incomoda ao ver o interesse do namorado apenas para conhecer Marco Aurélio. Marco Aurélio é pouco delicado ao ser apresentado a Rubinho por Renato. Eugênio convence Helena a ir a um coquetel com um amigo. Vera e Tiago se encontram. Maria de Fátima garante a César que se casará com Afonso Roitman. Maria de Fátima fica atordoada quando Afonso lhe apresenta o pianista Rubinho.

Sábado, 19 de abril

Maria de Fátima ignora Rubinho. Ivan cobra de Raquel ajuda para se encontrar com Marco Aurélio. Fernanda diz a Flávia que André quer um compromisso sério com ela. Ivan insiste para Raquel ajudá-lo, e eles acabam discutindo. Rubinho deixa claro a Maria de Fátima que, se ela destratar Raquel, contará toda a verdade sobre a filha. Maria de Fátima é surpreendida por Raquel, diante de Solange.