Após repercussão, Victor Sarro desmente beijo de Cabelinho e Lucas Guedez

O humorista Victor Sarro utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (8) para esclarecer uma declaração feita durante sua participação no programa "Sabadou com Virgínia". Na ocasião, Sarro mencionou, em tom de brincadeira, que teria presenciado um beijo entre o cantor MC Cabelinho e o influenciador Lucas Guedez.

O que houve

O beijo teria acontecido em uma festa promovida pela cantora Anitta. A afirmação logo ganhou repercussão nas redes sociais, logo após a exibição do programa no SBT.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Victor Sarro se explicou. O humorista afirmou que o ambiente do programa era de descontração e improviso, com muitas piadas sendo feitas entre os participantes. Sarro enfatizou que sua declaração sobre MC Cabelinho e Lucas Guedez não passou de uma brincadeira. "Me perguntaram o que eu já vi na festa da Anitta, e eu falei: 'Eu já vi o Lucas Guedez beijando o MC Cabelinho'. Numa zoeira", comentou.

Ainda em vídeo na rede social, Vitor Sarro falou diretamente para Cabelinho. "Então, MC Cabelinho, pelo amor de Deus, mano. É óbvio que é uma piada! É só assistir ao programa. Sou teu fã! É uma brincadeira que a gente fez com o Lucas Guedez ali", se explicou.