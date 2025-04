Miguel Falabella rebate fala de Maitê Proença sobre saída de novela: 'Isso é delírio'

Miguel Falabella se manifestou nas redes sociais após viralizar um vídeo antigo de Maitê Proença no programa Roda Viva, em que ela relembra sua saída da novela Cara e Coroa (1995). Na entrevista, a atriz afirmou que teria sido retirada da trama por conta do interesse do diretor em Victor Fasano, seu então namorado.

Nos comentários de uma publicação no Instagram, Falabella, que era par romântico de Maitê na trama, rebateu a versão da atriz. "O diretor da trama era o Wolf Maia, mas certamente não foi ele quem a tirou da novela, nem tinha qualquer interesse no Fasano. Isso é delírio! Quem a tirou da novela foi o autor", escreveu o ator. Cara e Coroa foi escrita por Antônio Calmon.

A declaração de Maitê foi dada em 2017 e voltou a circular nas redes sociais nos últimos dias. No vídeo, ela diz que só descobriu o motivo de sua saída meses depois. "Um diretor queria meu namorado. Ele precisou me tirar do caminho porque achava que seria mais fácil chegar a ele", relatou.

A atriz também acusou o diretor de ter simulado uma gravação em que ela aparecia atirando uma garrafa contra a parede, para justificar que ela seria "desequilibrada" e "impossível de ser dirigida".