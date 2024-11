Dieguinho: Flor derrotou Zé Love e merece ir para a final de A Fazenda

Após disputar a última roça em "A Fazenda 16" (Record), Flor conseguiu eliminar Zé Love, um dos favoritos da edição. No Central Splash desta quinta-feira (14), Dieguinho reflete sobre o papel que ela passa a representar dentro do programa.

Para o apresentador, Flor conseguiu mudar seu destino dentro do jogo. No início, fez parte de um grupo que acabou se dissolvendo, e pouco a pouco está se aproximando do G4, formado por Sacha, Yuri, Luana e Gui.

Se tem alguém nesse jogo que merece ir para a final é a Flor (...) Ela jogou muito nessa fazenda, e por mais que não ganhe, ela precisa estar no quarto ou terceiro banquinho da final. Ela soube passar por todas as etapas mais difíceis que seus adversários não conseguiram.

Dieguinho

Luigi Civalli, convidado do Central de hoje, concorda com Dieguinho. O jornalista acredita que a personalidade real de Flor é o que traz um diferencial para sua participação no jogo.

A Flor é real, e isso me conquista. Ela começou de um jeito, foi para o outro, não mede esforços. Uma pessoa que vive lá real sem se preocupar com o que está acontecendo aqui fora, é o que eu mais gosto de ver.

Luigi Civalli

Luigi acredita, inclusive, que Flor pode abandonar o seu atual aliado no jogo se for aceita pelo G4. "Ela larga o Albert. Eu tenho certeza", opina.

A Flor tem essa coisa de saber o momento certo de fazer alguma coisa, e o modo de se fazer. Se você faz de um modo brusco, o público vai entender, perceber e não gostar. Ela faz assim: está num grupo, se retira de fininho, entra em outro de fininho e de repente ela já está em outro grupo.

Luigi Civalli

Dieguinho reforça que a postura que Flor adotou após voltar da última roça, que culminou na eliminação de Zé Love, foi inteligente.

Ao invés de voltar se achando [da roça], ela não esfregou na cara de ninguém que ela derrotou o Zé Love. Voltou humilde, com o pé no chão.

Dieguinho

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso