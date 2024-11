Sacha e Gizelly discutem apos roça: 'Tá com lencinho fazendo cena'

Sacha e Gizelly se envolveram em uma rápida troca de farpas na sede de A Fazenda 16 (Record) após a formação da oitava roça.

O que aconteceu

Os dois discutiram por Sacha alegar que Gizelly dizia que estava com o braço machucado, mas pediu a Yuri para levar o lixo para fora e queria participar da Prova do Fazendeiro - ela foi vetada por Luana.

Gizelly rebateu o peão. "O Yuri fez uma gentileza pra mim. Ele está na baia. Não tem nada a ver. O que você fez foi desumano."

Você quis me tirar do jogo. O Brasil viu que meu ombro saiu, foi assustador. Gizelly Bicalho

Sacha acusou a peoa de mentir. "Se seu ombro tivesse saído, tinham te dado uma tipóia. Você tá com um lencinho aí fazendo cena."

Gizelly seguiu atacando. "O que você fez foi desumano."

O fazendeiro finalizou. "Você que é mentirosa. Eu não acredito na sua mentira."

