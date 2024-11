John Krasinski é eleito o homem mais sexy de 2024 por revista

A revista People divulgou na terça-feira (12) a sua escolha para o posto de homem mais sexy do mundo: John Krasinski.

O que aconteceu

John afirma que não soube reagir à notícia. Questionado pela revista sobre a primeira coisa que passou em sua mente, ele respondeu: "Me deu um branco, na verdade. Pensamento nenhum". E completou: "Exceto que talvez fosse uma pegadinha".

Quem ficou feliz foi sua esposa, Emily Blunt. A atriz chegou a brincar que, se ele fosse indicado para o posto, transformaria a capa da revista em papel de parede para a casa da família. "Meus filhos vão amar, não vai ser nada esquisito", brincou John.

Ele disse que o novo título vai afetar sua vida em casa. "Eu acho que vou receber mais tarefas em casa. Quando a Emily descobrir, ela vai ficar tipo: 'Tudo bem, isso significa que você precisa fazer por merecer'".

John Krasinski ficou conhecido como Jim, de "The Office". Nos últimos anos, tem investido na carreira de diretor, com títulos como "Um Lugar Silencioso" e "Amigos Imaginários" no currículo.