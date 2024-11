'Tipoia falsa de Gizelly na Fazenda coloca em cheque a Record', diz Saryne

Gizelly tem sido alvos constantes dentro da casa de "A Fazenda 16" (Record). Um dos motivos é o fato dela ter se machucado o ombro e improvisado uma tipoia após ter sido liberada pela produção do programa. No Central Splash desta quarta-feira (13), Bárbara Saryne critica o comportamento dela.

Acho que a produção deveria proibir o uso dessa tipoia fake. Tudo o que é relacionado aos cuidados médicos e à saúde tem que ser prescrito pela equipe médica do programa - Bárbara Saryne, no Central Splash

Para Dieguinho, Gizelly pode estar forçando a situação. O apresentador reforça que, a partir do momento em que ela foi liberada pela equipe médica, não há necessidade de usar a tipoia. "Para que ela improvisou uma? Para dar uma aumentada na vitimizada...".

No entanto, ele defende que ela pode estar se usando da situação para manipular os adversários.

Acho que a produção não tinha que interromper. Acho que é do jogo. Você enganar seu coleguinha é do jogo

Dieguinho

Por outro lado, a comentarista acredita que isso extrapola o jogo, e coloca em cheque a equipe médica do programa.

Isso diz sobre a organização do programa. Se tem uma equipe médica que atende os participantes, eles precisam estar em bom estado para estar no programa.

Para mim é assim. Ou ela não pode fazer nada e tem que ficar com a tipoia, e não pode fazer a prova do fazendeiro inclusive, ou ela pode tudo. Não dá para ela colocar essa responsabilidade para o Sacha. (?) Ela quer transformar isso em algo sobre o Sacha para ele pagar de desumano para o público. É um jogo baixo dela

Bárbara Saryne

Assista ao Central Splash na íntegra:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso