Gizelly discute com Luana por aliança com Sacha: 'Você detonou esse homem'

Após a saída de Zé Love, Gizelly e Luana voltaram a bater boca na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gizelly disse que era a única que defendia a peoa. "Fui a única que ficou do seu lado! Que briguei com você. Que te impediu de jogar bosta nas coisas [do Fernando].

Luana voltou a apontar que Gizelly a acusou de ter guardado o leite condesado em suas coisas para lhe prejudicar.

Gizelly negou. "Eu falei: 'Ela deve ter feito isso' e você falou 'Não foi pra te incriminar. (...) É sobre o seu caráter."

Gizelly criticou Luana ter se apoiado a Sacha. "Você detonou esse homem e agora fica no saco dele? Que loucura é essa? Eu continuo brigando pela Larissa. Você tem coragem de ficar do lado desse macho?".

Sacha retrucou. "Brigando pela Larissa nada! É pelo teu orgulho!"

Gizelly continuou criticando Luana. "Eu sonhei várias vezes para sair de perto de você porque era perigosa e eu não saía. Você fez o que fez comigo e eu continuei do seu lado. A cada dia que vejo sua postura, vejo que você não é de confiança."

