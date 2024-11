'Beiçola do Privacy' paga salário alto a parceiro de vídeos; saiba valor

Martina Oliveira, a "Beiçola do Privacy", tem um funcionário com quem grava vídeos de conteúdo adulto. Ele recebe mensalmente R$ 28 mil.

O que aconteceu

Ao começar na área, Martina criava conteúdo com outros criadores ou pessoas com quem já ficava. "Eu pagava esses caras, porque é um trabalho", contou em entrevista a Rafinha Bastos, no podcast "Mais que 8 Minutos".

Até que um ex-ficante pediu que ela pagasse os vídeos que fizeram juntos, o que a prejudicou financeiramente e a deixou chateada. "Parei de gravar com pessoas aleatórias e escolhi um parceiro fixo, que é a pessoa que eu gravo. Eu consigo passar uma qualidade, o que realmente acontece, e não me sentir mal".

Martina contratou um funcionário, que recebe salário fixo de R$ 28 mil como pessoa jurídica. "Ele mostra o pinto, né? [...] A chance de vazarem vídeo dele é muito maior do que qualquer outra pessoa que cria de conteúdo. Eu acho que ele ganha um salário justo. Ele não mostra o rosto, mas mostra os braços, as pernas...", disse ela, explicando o valor.

A 'Beiçola' recebe pedidos personalizados de vídeos, e diz não namorar o funcionário. "A gente não conversa. É só: 'preciso gravar isso'".