Yuri cobra posicionamento de Sidney, e peão explica que faz jogo individual

Sidney e Yuri tiveram uma conversa para falar sobre seus atritos em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Yuri apontou algumas atitudes que não gostou no peão, especialmente quando Sidney colocou o dentro do requeijão de Sacha. Sidney afirmou que o jogo é individual, que não responde pelas atitudes de Zé Love e que não confia em Sacha Bali, pois o acha manipulador.

Yuri: "Aquela atitude que eu vi que tu teve com ele, várias pessoas ficaram rindo. Foi uma das maiores humilhações. E outros posicionamentos teus do cara estar tranquilo e tu falar 'quer mandar em tudo aqui, Sacha'. O que eu vi foram vários ataques em cima dele, vários deboches que a gente não entende, cara. Sobre os posicionamentos do Zé: às vezes, se um cara tem uma atitude que a gente não gosta, a gente fala: 'não foi legal'. E não acontece isso. O dia em que o Zé veio pra cima de mim, veio todo mundo em cima. O Juninho veio me segurar. E mano, eu não ia fazer nada. Se ele agredir a gente, porque ele é super agressivo, é o que a gente quer".

Sidney: "Então você admite que a provocação é proposital? Eu super entendo o que você está falando. Eu não tenho prolema com você. Todas as coisas que você citou são problemas de terceiros. Eu não vim aqui para educar ninguém. As pessoas são maiores de idade, são meus oponentes. O jogo aqui é individual. Tenho aliados, jogo contra a vontade do grupo se for bom para o meu jogo. Mas o jogo é individual. A não ser que seja uma coisa que a pessoa não consiga se defender. Se for uma coisa grave, eu vou interferir - uma pessoa machucada, seja quem for. Fora isso, eu respeito o jogo de cad aum como individual. Se o Zé falar uma coisa que eu não concordo, eu não vou levar ele para o cantinho. Ele não é meu filho. É meu oponente".

Yuri: "Mas aqui é um jogo de posicionamento".

Sidney: "É que vocês não veem meu posicionamento. Eu respeito o seu antagonismo com ele. Eu já vi ele te chamar disso, daquilo. Eu não fico reproduzindo o que ele faz".

Yuri: "Esse pensamento que vocês têm de que o Sacha manda, não existe. (...) A gente nunca oprimiu ninguém. Naquele dia que o Zé chegou gritando, eu cheguei perguntando o que estava acontecendo. Ele veio babando na minha cara. Aí veio todo mundo em cima de mim. 'Deixa o cara em paz, Yuri'. (...) As pessoas não podem passar de um nível de estresse que possa passar do ponto. Se o cara está aqui para agredir alguém, ele tem que sair fora".

Sidney: "Eu não acho necessário a gente discutir problemas de terceiros. O Sacha, pra mim, teve uma atitude muito incoerente. O nosso problema começou no início do jogo. Vocês falam que ele não tenta manipular ninguém, e eu respeito. Eu senti que o discurso do Sacha era tendencioso. Ele tendenciava a minha opinião. Se eu sigo o discurso dele, pra mim, o meu jogo vira o dele. Ele é persuasivo. No dia que teve conversa sobre a Larissa, a gente estava falando sobre votação, ele querendo falar sobre o jogo. O Sacha falou: não sei se me aproximo dela, porque não sei se pega bem lá fora".

Sidney disse que conversou com Sacha sobre o atrito envolvendo Larissa. Ele disse, porém, que Sacha afirmou não lembrar ter falado de Larissa.

Sidney: "Uma pessoa que fala uma coisa e nega? Eu falei: se você não lembra, a gente não tem nada para conversar. Só que uma semana depois, quando a Larissa foi eliminada, ele lembrava perfeitamente".

Yuri: "A gente teve uma conversa depois e ele lembrou".

Sidney: "Eu acho que ele é dissimulado. (...) Caberia a ele entender que ele errou. Ele falou comigo em uma hora imprópria, piscou pra mim em uma hora imprópria e, se eu respondi com um tom acima, posso ter exagerado, mas não achei que ele estava me respeitando. Não gosto disso. Ele não assume e depois tenta me desqualificar. Me chama de doido, fala que eu tenho problema mental. E a única coisa que eu falei é que ele era moleque".

Yuri: "Isso da piscada eu nunca me meti, Larissa eu nunca me meti".

Sidney: "O Sacha, algumas vezes, tem condutas aqui...".

Yuri: "Isso não leva a pessoa a colocar o dedo em um alimento... Essa é a passada de pano que a gente fala. O cara [Zé Love] pegou o mel que todo mundo come, arrancou o mel [com a boca], e falou 'f*da-se'. E vocês começaram a rir! É um alimento da casa!".

Sidney: "Mas é o seu posicionamento, e eu respeito".

Yuri: "Sobre o embate que você tem com o Sacha, não me importa...".

Sidney: "Mas você toda hora vem falar do Sacha comigo!".

Yuri: "Quando começa a passar do ponto, a gente tem que apontar. E por que vocês não apontam essa agressividade que o Zé Love faz? Você fala que o jogo é individual, mas vão lá e apontam a agressividade da Luana, que é 0,5% do que o Zé Love faz. O Fernando falou de tudo dela, do biquíni da menina, que a menina tá traindo o namorado...".

Sidney: "Problema deles. Eu não comprei nada. Se eu precisar votar no Fernando ou no Zé, eu vou votar".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 59485 votos 0,03% Albert Bressan 0,12% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,16% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,65% Gui Vieira 0,02% Gilsão 0,24% Gizelly Bicalho 0,08% Juninho Bill 1,96% Luana Targino 45,48% Sacha Bali 1,97% Sidney Sampaio 9,11% Vanessa Carvalho 9,14% Yuri Bonotto 31,01% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 59485 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso