Hambúrguer de feijão é sucesso de influencer da favela: 'Sem desperdício'

O Cozinha das Quebradas, nova série de Nossa, o canal de lifestyle do UOL, estreia hoje seu segundo episódio levando o apresentador Thiago Simpatia para a comunidade do Jardim Alba, Zona Sul de São Paulo para conhecer o Nutri Favela, projeto da nutricionista Patrícia Salve focado em receitas com comida saudável, sem desperdícios e criativas — caso do hamburguinho de feijão (veja receita abaixo)

A ideia de ensinar a cozinhar com o que tem na geladeira surgiu em 2018. O projeto também se tornou uma fonte de renda para Patrícia, que virou influenciadora digital e acumula mais de 1,4 milhão de seguidores nas redes sociais (Facebook, TikTok e Instagram).

Imagem: Igor Goulart/UOL

Patrícia é nutricionista e mãe de um filho autista de 18 anos. Ela começou a mostrar nas redes sociais o que é possível fazer com o que há na geladeira.

Sempre falo. Tudo se utiliza, nada se desperdiça. (...) Por morar na favela, na comunidade, eu ficava muito incomodada sobre alimentação, porque acho que todo mundo tem direito de se alimentar e comer bem. Patricia Salve, nutricionista idealizadora do Nutri Favela

Patrícia conta que olhava receitas que pareciam caras, até que decidiu criar as próprias receitas com o que tinha: "Sempre penso naquela mulher que trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem seus três filhos, muitas vezes também é mãe solo e a dificuldade que tem para alimentar os filhos e sustentar a casa. Porque também é a minha realidade. Eu me colocava no lugar e me colocava no lugar dessas mulheres. Falei: 'preciso fazer alguma coisa, dar um jeito'. Foi quando começaram a surgir minhas receitas".

Patrícia com o apresentador Thiago Simpatia Imagem: UOL

O hambúrguer de feijão. Tudo começou com dificuldade na própria casa e o uso da criatividade chegou quando ela tinha apenas alimentos como arroz e feijão. A sacada de Patrícia também era ir na feira, aproveitar a xepa e alimentos que os feirantes já não queriam mais.

Comecei a sentir realmente o que todas as mulheres que moram em comunidade sentem e passam. Porque antes de eu criar uma receita, essa receita foi criada em um momento que eu passava mais dificuldade. Cada receita minha tem uma história. Patricia Salve, nutricionista idealizadora do Nutri Favela

As receitas

Patrícia Salve compartilha suas receitas nas redes sociais, onde também é conhecida como Patrícia Alves.

Facebook - Nutri Favela

TikTok - @patisalvess

Instagram - @patisalves

Como fazer o hamburguinho de feijão

Imagem: Igor Goulart/UOL

Ingredientes

2 xícaras de feijão já cozido

Duas xícaras de farinha de aveia

Tempere a gosto com pimenta, salsinha e sal



Dica da Patrícia: "Eu também costumo temperar com molho chimichurri. Fica uma delícia"

Modo de preparo