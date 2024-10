De surpresa, Jorge Ben aparece em festa em SP e canta em set de DJ Marky

Imagina que você está em um rolê e, de repente, Jorge Ben Jor aparece para cantar. Foi exatamente o que rolou neste domingo (27), na festa de um ano do Matiz Bar, em São Paulo.

O cantor de 85 anos chegou junto da trupe e cantou algumas de suas músicas, entre elas "Katarina, Katarina", "Take it Easy, My Brother Charles" e "Oé oé (faz o carro de boi na estrada)".

"Ninguém esperava que ele fosse cantar, mas deixamos o mic [microfone] setado", conta Rodrigo Coelho, sócio do bar. "Quando Marky soltou 'Carolina Carol Bela', ele disse que na Europa toda ele tem que tocar essa música porque o Marky estourou ela no Reino Unido com a versão drum n' bass."



No final, Jorge ainda fez um pedido para Marky: "Tem 'Magnólia' aí?". Acabou cantando mais uma do clássico álbum "A Tábua de Esmeralda": "Viva o vinil!"