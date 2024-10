Babi e Luana tretam por edredom em A Fazenda: 'Vontade de ir arrancar'

Um edredom foi pivô de uma treta entre Babi e Fernanda na madrugada de sábado (26) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A treta aconteceu após Fernanda reclamar que o edredom de sua cama sumiu.

Babi questionou Luana. "Vamos lá resolver! Luana, você pegou o edredom da cama da Fer? Ela tava dormindo lá no canto."

Luana se defendeu."Amiga, tinha um edredom aqui e acho que pegaram na sala e eu peguei aquele da minha cama."

Babi retrucou. "Qual? A que o Gui tava dormindo? Então ela realmente pegou o edredom da cama que você tava adormindo. A pessoa tem que pedir antes de pegar os cobertores."

As camas todas tem edredom. Eu não posso entrar nessa cama e pegar o edredom porque não sei quem tá ai. Babi

Luana tentou se explicar. "Tu entende que a cama que eu tava dormindo eu cedi pra meu amigo e ele saiu? A minha cama ficou livre. Ninguém me falou da Fernanda. Fernanda não pegou a cama ontem, pegou hoje."

Babi se exaltou na sequência. "Minha vontade era arrancar o edredom e falar: devolve."

Luana provocou. "Venha!".

Babi foi tirada do quarto pelos amigos, reclamando com Luana. "Se eu quiser, eu arranco mesmo. Você é folgada. Fica pegando as coisas dos outros. A estrelinha."

