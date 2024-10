Nicole Bahls coloca nome de famosos em casal de porcos

Nicole Bahls, 38, posou com seus novos 'filhos'.

O que aconteceu

Nas redes sociais, a modelo mostrou os novos integrantes de sua família. Agora, a influenciadora, tem dois porquinhos de estimação.

Ela ainda elegeu nome de famosos, como de costume, para os animais. "Estou me sentindo mãe de gêmeos e amando que meus amigos me ajudam a paparicar meus nenéns, Rainha Matos e Hugo Gloss. Tio Filipe está com o Hugo no colo enquanto eu acalmo a Rainha".

Nicole é dona de uma fazendo de luxo no Rio de Janeiro. A apresentadora sempre batiza os animais com nomes de celebridades.

Uma vaca, por exemplo, leva o nome da atriz Camila Queiroz. Outra vaca tem o nome de Anitta.