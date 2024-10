Aceitou sem ler? X quer usar seus dados para treinar IA; governo questiona

O X (antigo Twitter) anunciou recentemente uma mudança nos seus termos de uso. Um dos destaques tem relação com a possibilidade de terceiros usarem conteúdos postados na rede social para treinar IA (inteligência artificial). No Brasil, a ANPD (Autoridade Proteção de Dados) diz que pedirá explicações para a companhia.

O que aconteceu

A mudança foi anunciada em 16 de outubro e aos poucos a rede social tem notificado usuários por e-mail ou para quem entra no site. A alteração principal aparece na seção 3, da parte de Política de Privacidade, que fala sobre compartilhamento de informação.

"Dependendo da sua configuração, podemos compartilhar ou divulgar suas informações com terceiros". Trecho ainda destaca que as informações poderão ser usadas para "treinar modelos de inteligência artificial [de terceiros], sejam eles generativos ou não".

A empresa cita que há configuração para que dados não sejam treinados, mas não informa onde. Na aba de Privacidade e Segurança, nas Configurações do X, só tem a opção de impedir que dados sejam usados para treinar a Grok, a inteligência artificial generativa do X, disponível apenas para usuários pagantes do serviço. Esta última opção é acessível indo em Configurações > Privacidade e Segurança > Grok e desativar a opção "Permitir que seus posts e suas interações, entradas e resultados do Grok sejam usados para treinamento e ajuste fino".

As regras entram em vigor em 15 de novembro. A página de privacidade diz que se você continuar a usar os produtos do X, significa que você concorda com os novos termos de uso.

ANPD está de olho em atuação do X

ANPD, órgão responsável pela proteção de dados de brasileiros, está investigando desde julho o uso de dados de treinamento de IA do X. Em nota, órgão diz que a empresa tem respondido às informações da fiscalização.

Sobre a mudança recente nos termos, a ANPD diz que convocará a empresa para prestar esclarecimentos. Em nota, órgão ressalta que quer entender melhor "impactos da alteração na proteção dos dados pessoais dos usuários da plataforma". Caso seja percebido risco de "grave dano à proteção de dados", outras medidas poderão ser tomadas.

Recentemente, a ANPD pediu esclarecimentos à Meta por usar dados de usuários das redes sociais para treinar IA. Após ajustes, gigante das redes sociais passou a notificar melhor as pessoas e a ensinar como impedir que dados sejam usados para treino.