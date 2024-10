'Magilumiere', as garotas mágicas que precisam de um emprego CLT

Animes sobre "mahou shoujos" ("garotas mágicas") como "Sailor Moon" e "Card Captor Sakura" existem há muito tempo no Japão. E algo que une essas heroínas é o fato de serem todas estudantes japonesas, cuja obrigação é apenas viver uma vida tranquila e tirar notas altas na escola.

Mas cadê as garotas mágicas adultas com contas pra pagar? Pois chegou a hora das assalariadas, afinal o anime "Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas" está sendo lançado pelo Prime Video. Splash apresenta essa história sobre magia e empreendedorismo.

A garota mágica CLT

Estamos em um mundo assolado por criaturas maléficas chamadas Kaii e, por isso, existe uma profissão regulamentada de Garota Mágica. E para dar conta da demanda, surgiram muitas startups que contratam essas garotas mágicas, e a história deste anime vai focar em uma dessas empresas, a Magilumiere.

A protagonista é Kana Sakuragi, uma garota tímida e de boa memória que está cansada de participar de sucessivas entrevistas de emprego. Num dia, durante mais uma dinâmica de contratação, ela conhece Hitomi Koshigaya, uma garota mágica.

Luta contra um Kaii no anime "Magilumiere" Imagem: Divulgação/J.C.Staff

No meio da confusão, Kana ajuda Hitomi a exterminar uma ameaça e recebe a proposta de trabalhar na Magilumiere, uma pequena empresa responsável por exterminar os monstros. Entre uma aula de usar magia e outra, Kana vai aprender a lidar com seus novos colegas de trabalho e um chefe bem excêntrico que saiu do mercado formal de trabalho para criar sua própria empresa.

Mais um sucesso da "Jump+"

Escrito por Sekka Iwata e ilustrado por Yu Aoki, o mangá de "Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas" é um título super recente da "Jump+", revista digital da editora Shueisha que publica também obras como "Spy X Family" e "Dan Da Dan", e começou a ser publicado em outubro de 2021.

A obra brinca com um gênero muito famoso, o das "garotas mágicas". Tendo como maior expoente a série "Sailor Moon", essas histórias mostram garotas capazes de se transformar e enfrentar inimigos com poderes mágicos. A sacada de Sekka Iwata foi transformar isso em uma profissão regulamentada, fazendo com que atirar magias contra monstros pudesse ser registrado na carteira de trabalho.

A obra teve um relativo sucesso, e inclusive passou a ser publicada no resto do mundo através do site/App MangaPlus. Por isso não foi uma surpresa quando no final de 2023 o estúdio J.C.Staff (de "Ririsa, Uma Garota em 2.5D") anunciou a produção de um anime adaptando o mangá.

A ascensão das startups no Japão

O pano de fundo de "Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas", a existência de empresas startup que mobilizam garotas mágicas, na verdade é um reflexo de como o país tem sido mais receptivo com esse tipo de companhia.

O anime "Zom 100" já havia nos mostrado como a cultura de trabalho no Japão é pesada, exigindo muito comprometimento e horas extras não-remuneradas por parte dos funcionários. Há toda uma cultura dizendo o quão disciplinado e quieto precisa ser um funcionário de escritório tradicional no Japão, além de ser comum empresas japonesas fugindo de cenários arriscados.

Funcionários da startup Magilumiere Imagem: Divulgação/J.C.Staff

Nesse cenário, a ideia de startups acaba sendo uma forma de romper com esse paradigma. A ideia das pessoas se arriscando no empreendedorismo é também uma forma de quebrar com essa visão tradicional de trabalho. "Magilumiere" apresenta uma empresa pequena e que se preocupa com seus funcionários, colocando até um chefe que veste a camisa da empresa (literalmente, afinal ele anda vestido de garota mágica).

Entretanto, a visão de startup em países como Brasil já não é mais tão romantizada, e já se entende que são empresas comuns que podem explorar os trabalhadores tal qual as antigas empresas. Sendo assim, "Magilumiere" pode dar aquela impressão de tentar amenizar algo que já temos uma visão bem crítica da situação.

Por sorte esse embate entre empresa tradicional contra startup é uma parte muito pequena de "Magilumiere", pois o foco acaba sendo os laços de amizade e as divertidas cenas de ação das garotas mágicas. O anime tem um ritmo muito agradável e personagens carismáticos, então é uma ótima pedida para quem quer descansar após 8h de trabalho exaustivo.

Onde assistir?

"Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas" está sendo lançado semanalmente no Prime Video.

Caso queira ler o mangá, ele é lançado no Brasil pela editora Panini.

