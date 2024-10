Galisteu interrompe treta ao vivo de Sacha e Zé Love: 'Por favor, sentem'

Adriane Galisteu interrompeu uma treta ao vivo entre Sacha e Zé Love durante a formação da quinta roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Os dois discutiram aos gritos sobre situações antigas. "Ô Dri, pera aí, eu não xinguei ela [Larissa]", gritou Zé Love.

Sacha continuou gritando. "Mandando ela tomar no c*."

Os dois gritaram um com o outro e Sacha retrucou. "Deixa eu falar, cara, é minha vez, velho."

Adriane Galisteu interrompeu os dois. "Por favor, Zé Love e Sacha, sentem."

Mais um embate de Sacha e Zé Love para a conta 👀#RoçaAFazenda pic.twitter.com/nZeLfh2h5V -- A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Luana devia ter jogado cocô nas coisas de Fernando? Resultado parcial Total de 259 votos 75,29% Sim, ela deveria ter seguido com a ideia 24,71% Não, ela fez certo em desistir Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 259 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso