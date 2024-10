A Fazenda: Luana chama Camila e Flora de falsas: 'Minha opinião'

Após a formação da 5ª roça de A Fazenda (Record), Luana rompeu com as aliadas Flora e Camila.

O que aconteceu

"Tá tudo certo, minha opinião é essa: que Camila é uma falsa e que vocês não são minhas amigas", dispara Luana. A peoa ficou magoada por ter sobrado no Resta Um e ido para a roça. "Vai fazer o que se minha opinião é essa?"

"Não vou fazer nada. Só estou falando que é uma opinião precipitada, porque isso não existe", responde Flora. "Você não está sabendo dividir o jogo da amizade, que pena."

"Pois é, mas para mim, existe", diz Luana. "Eu não to vendo amizade nenhuma, nunca vi, nunca me senti inclusa no grupo de vocês, nem com Sue, nem contigo, nem com Camila, nem com ninguém, nem com nenhuma."

Camila dá uma invertida na ex-aliada: "Luana, isso é uma questão que você tem que resolver com você mesma".

Luana disse que Camila é uma falsa. #AFazenda pic.twitter.com/InAJW24AQi -- Central Reality (@centralreality) October 23, 2024

