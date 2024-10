'Garota do Momento': samba e rock se unem na próxima novela das seis

"Garota do Momento" (Globo), a próxima novela das seis, terá dois locais que unirão samba e rock à trama: o Clube Gente Fina e o Boliche Bowling Rock.

O Clube Gente Fina

No centro da agitada vida cultural do Rio de Janeiro no final da década de 1950, época em que é ambientada "Garota do Momento", o Clube Gente Fina se destaca como um espaço de resistência, cultura e diversão. O local foi fundado por Vera Machado (Tatiana Tiburcio) e Sebastião (Cridemar Aquino) e é ponto de encontro de jovens e artistas.

No Clube Gente Fina, o samba encontra o choro, o blues flerta com o rock, e as rodas de debate e oficinas culturais refletem o espírito de mudança de uma geração que deseja quebrar barreiras sociais. É também no local que Ulisses (Ícaro Silva), filho de Vera e Sebastião e melhor amigo do protagonista Beto (Pedro Novaes), dá aulas de capoeira e organiza eventos e aulas para a comunidade.

Vera (Tatiana Tiburcio) é uma das fundadoras do Clube Gente Fina em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

O Boliche Bowling Rock

Além disso, Ulisses também é dono do Boliche Bowling Rock. Com suas pistas de boliche, o jukeboxes do local toca sucessos do rock'n'roll e do samba, em um ambiente descontraído e vibrante.

O Bowling Rock é um refúgio para a juventude, onde amizades, romances e rivalidades se desenrolam. Ali no boliche batem ponto quase que diariamente figuras como o trio de amigas Bia (Maisa), Eugênia (Klara Castanho) e Celeste (Debora Ozório), a espevitada Ana Maria (Rebeca Carvalho) e o rebelde sem causa Topete (Gabriel Milane).