Enquete UOL: Vinícius amplia rejeição e já tem 52% de chance de deixar BBB

No 16º Paredão do BBB 25 (Globo), Renata, Vinícius e Vitória Strada disputam a preferência do público para continuar no reality show. A parcial da enquete UOL aponta o favorito dos leitores para sair do jogo.

O que diz a enquete

Vinícius, 28, aparecia às 19h com rejeição ainda maior que na parcial anterior. O promotor de eventos ostenta agora 51,85% dos votos dos leitores para deixar amanhã a casa mais vigiada do Brasil.

Renata, 33, segue em segundo lugar, mas com uma distância mais segurança de Vinícius. A bailarina é rejeitada por 44,91% dos votantes da enquete - índice um pouco menor que o da parcial de duas horas atrás.

Por fim, Vitória Strada, 28, continua com chances mínimas de ser eliminada na noite deste domingo. A atriz de novelas é rejeitada por apenas 3,23% do público de UOL.

