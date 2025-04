Jenna Ortega revela trauma com filme da Marvel: 'Tiraram até meu nome'

Jenna Ortega revelou como foi sua experiência trabalhando em um filme da Marvel. A atriz não acredita que vai voltar a atuar em algum filme do estúdio.

O que aconteceu

A atriz, que é a protagonista da série "Wandinha", da Netflix, já teve uma oportunidade na franquia de filmes de heróis. Em 2013, ela fez uma rápida aparição em "Homem de Ferro 3", estrelado por Robert Downey Jr.

O longa foi um dos primeiros trabalhos da carreira de Jenna. Na época, ela tinha apenas 10 anos. Em uma recente entrevista ao "Entertainment Tonight", ela relembrou o longa como uma experiência traumática.

Jenna foi questionada se participaria de algum filme da Marvel. Ela respondeu: "Eu já fiz um. Mas foi um dos meus primeiros trabalhos e eles cortaram todas as minhas falas". No longa, ela é a filha do vice-presidente dos Estados Unidos, vivido por Miguel Ferrer.

Jenna, inclusive, não costuma colocar essa atuação em seu currículo. "Eles tiraram até o meu nome [dos créditos]. Eu definitivamente conto aquele filme como a minha participação [na Marvel]. Já me conformei e segui em frente",