BBB 25: Brothers recebem cangas personalizadas para fazerem pool party

A produção do BBB 25 (Globo) instituiu a celebração de uma pool party (festa na piscina) entre o elenco do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na tarde de hoje, os brothers receberam cangas personalizadas para usarem na celebração. "O que é isso?", indagou João Pedro, ao ver as peças chegarem. "Sou eu grandão!", brincou Vinícius, notando que os itens tinham a mesma cor de sua indefectível camiseta laranja.

Ao retornarem à sala, eles viram no telão o anúncio da pool party e se empolgaram. "Roupas leves e sunga!", comemorou o promotor de eventos, referindo-se ao figurino típico desse tipo de evento.

Vinícius ironizou o traje mínimo que ele e os colegas deveriam usar no festejo. "O figurino é a gente pelado com isso aqui [canga] enrolado [no corpo]? É a festa do cabide, Delminha!", zombou ele para Joselma, 54.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas