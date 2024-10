Daniel Rocha e Vitória Strada: a vida amorosa dos atores antes de namoro

Daniel Rocha, 33, estaria namorando Vitória Strada, 28.

Nívea Maria, 77, entregou o relacionamento dos atores durante uma entrevista ao portal gaúcho GZH. "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha numa novela. Vocês conhecem muito bem, que é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração", revelou a veterana.

Antes disso, Daniel e Vitória já viveram outros relacionamentos amorosos publicamente. Confira:

Daniel Rocha

Daniel Rocha e Laíse Leal foram casados por seis meses Imagem: Reprodução/Instagram/@alessandras_world

O ator foi casado com a dermatologista Laíse Leal. Os dois trocaram alianças em uma cerimônia realizada para 300 convidados em Trancoso, na Bahia, em março de 2019.

O lutador Popó, em que Daniel se inspirou para viver um lutador na série "Irmãos Freitas", além de Hugo Bonemer e o então namorado, Conrado Helt, foram alguns dos padrinhos. A festa aconteceu no luxuoso hotel Itapororoca Villa, todo decorado nas cores branca e rosé gold.

No entanto, o casamento chegou ao fim apenas seis meses depois que eles subiram ao altar. "Fizemos uma festa, em março, para comemorar uma união que já existia. Ficamos cinco anos juntos antes da cerimônia, mas as coisas mudam. Vivemos essas transformações e decidimos por isso. Não estamos brigados nem há ressentimentos", contou ele em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Daniel Rocha e a modelo Mariana Nunes Imagem: Reprodução/Instagram

Dois anos mais tarde, em 2022, Daniel chegou a mudar de país para viver um novo amor com a modelo Mariana Nunes. O romance começou em contato por telefone, ele do Brasil, e ela da Inglaterra.

Vitória Strada

Vitória Strada ficou noiva de Marcella Rica Imagem: Reprodução/Instagram@vitoriastrada_

A atriz teve um relacionamento com Marcella Rica, de quem chegou a ficar noiva em 2021. Vitória tirou Marcella como sua amiga secreta e a surpreendeu com o pedido de casamento: "Ela é uma pessoa que me inspira todos os dias a ser um ser humano melhor. É uma pessoa que independente de qualquer coisa, é um ser humano que eu escolhi pra minha vida, até o dia que eu ficar velhinha", disse.

Vitória, que se assumiu como bissexual, contou que nunca havia beijado uma mulher até se apaixonar por Marcella. "Eu nunca tinha ficado com uma mulher, aí me apaixonei pela Marcella antes de sequer beijar ela. Eu fiquei uma semana pensando, comecei a comparar se o que eu estava sentindo era o mesmo que eu sentia por um homem", declarou, durante participação no programa "Que História É Essa, Porchat?".