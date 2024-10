A Fazenda 16: Zaac e Gizelly se beijam após fim de festa

Após o fim da quarta festa de A Fazenda 16 (Record), Zaac e Gizelly se beijaram na cozinha.

O que aconteceu

Com o fim da festa, alguns peões continuaram celebrando dentro da sede. Após um tempo, uma torcida começou para que os dois se beijassem.

Tudo começou quando os peões estavam cantando uma música romântica e Gizelly soltou beijos para o peão. "Tô indo, Zaac."

Os dois se abraçaram e Zaac desejou boa noite para ela.

Após isso, os presentes incentivaram o beijo.

Gizelly brincou quando o pessoal sugeriu o beijo. "Quero deixar claro que 2 milhões são 2 milhões, beijo é beijo."

Os dois se beijaram na cozinha e foram aplaudidos.

Após isso, o casal voltou a trocar beijos, no quarto, e foram repreendidos por Luana, que estava na cama próxima. "Amanhã não quero ouvir você reclamando. Porque você é uma cínica. Você veio dizer que ele falou mal de você e agora tá beijando ele. Agora vai pra cama dele com ele! Vá pra cama dele com ele! Amanhã não venha perguntar se você tá errada ou cancelada, não."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 2476 votos 0,12% Albert Bressan 0,12% Babi Muniz 2,50% Camila Moura 0,28% Fernanda Campos 1,58% Fernando Presto 1,90% Flor Fernandez 2,42% Flora Cruz 6,66% Gui Vieira 0,20% Gilsão 7,11% Gizelly Bicalho 0,08% Juninho Bill 2,50% Júlia Simoura 2,71% Luana Targino 9,65% Sacha Bali 0,12% Sidney Sampaio 12,20% Suelen Gervásio 2,38% Vanessa Carvalho 23,91% Yuri Bonotto 0,89% Zaac 22,66% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2476 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso