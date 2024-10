A Fazenda: Luana tem crise de choro e grita com peões: 'Vai ficar sério'

Após Sacha retornar da 3ª roça de A Fazenda 16 (Record), Luana teve uma crise de choro e gritou com todos os peões da sede.

O que aconteceu

A peoa se exaltou e desabafou sobre a convivência de uma forma geral. "Eu tô de saco cheio. Vejo muita merda aqui. Se ninguém gosta de apelido, pare de dar apelido. Se não gosta de pegar o leite condensado, não pega também. Vamos parar de hipocrisia."

Luana também criticou os peões sempre interromperem uns aos outros. "Se é pra escutar todo mundo falando, então cala a boca quando o outro estiver falando. Isso vale para os dois grupos!".

Se a gente quer a p*rra de alguma coisa, vamos mudar. Luana Targino

Luana ainda prometeu arrumar mais confusão. "Não vou mais ficar calada com seu ninguém. Essa p*rra vai ficar séria. Já é pesado demais pra ficar com essa merda aqui."

A peoa foi amparada por suas aliadas na sequência e levada para o quarto.

