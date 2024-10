Leandro Hassum fala sobre furacão dias após nascimento da 1ª neta nos EUA

Leandro Hassum, 51, que está em Miami, nos Estados Unidos, falou nesta quarta-feira (9) sobre a passagem do Furacão Milton pela região.

O que aconteceu

O humorista gravou um vídeo para tranquilizar os seguidores e os amigos e comentar a situação. "Como eu estou vendo os gráficos, a coisa é séria, realmente. Não estou dizendo que aqui não vai acontecer nada, são fenômenos da natureza", disse ele.

Hassum explicou que está numa região que não sentirá tanto os efeitos da tempestade. "Vai afetar mais a parte oeste, que é do Golfo do México ali... Eu estou aqui, vim a Miami", citou.

Leandro espera que o furacão reduza a intensidade ao passar pela cidade de Orlando, onde estão sua filha, Pietra, e sua neta Aurora, que nasceu na última sexta-feira (4). "Pietra mora em Orlando, que é no Centro da Flórida, lá vai ser mais atingido, mas já vai chegar, acreditamos, um pouco mais leve", declarou.

O artista contou que ele e a família já estão se protegendo para o fenômeno. "Estamos bem abrigados em casa, com proteções, alimentos... Fiquem tranquilos", afirmou.

O comediante ainda fez piada com a escolha do nome do furacão. "Está ventando um pouco, você nota pelo meu cabelo. Vou ficar com medo de Milton? No máximo vai me dar o quê? Uma anotação na carteira?", brincou Hassum, afirmando que esse seria o nome de um despachante.