Modelo do Miss Bumbum foi operária e diz que viveu affair com ex-Palmeiras

Pâmella Michelinny, 39, quer se tornar a primeira mulher trans a vencer o Miss Bumbum. A modelo é uma das finalistas do concurso que anunciará a vencedora no dia 4 de outubro.

O que disse Pâmella Michelinny

Ela afirma que viveu um affair com um então jogador do Palmeiras em 2020. Segundo a modelo, eles se conheceram em uma praia de Maresias (litoral de SP) no ano anterior. "Ele é muito conhecido e polêmico. [...] Fazia de tudo para chamar a atenção, pois tem um ego muito inflado".

Atleta não faz mais parte do elenco do Palmeiras. "Descobri recentemente que fui bloqueada por ele no Instagram. Acho que ele não sabia que eu era transexual, e acabou me bloqueando quando soube. Não tenho mais acesso às conversas."

Posso dar uma pequena dica sobre quem é: ele tem o mesmo sobrenome de uma ex-loira do 'É o Tchan'.

Pâmella Michelinny trabalhou como operária em fábrica de calçados de Novo Hamburgo (RS). "Era um trabalho comum na cidade, que era conhecida como a capital dos calçados. Trabalhávamos o dia inteiro para receber um salário mínimo. Não me lembro quanto era, mas o dinheiro não rendia."

Modelo diz que precisou lidar com "grande impulso sexual" quando era jovem. "Hoje em dia, sou mais controlada. Considero, em partes, que já tive uma fase ninfomaníaca. [...] Já cheguei a ter relações sexuais com 15 homens em um mesmo dia."

Em São Paulo desde 2016, ela também trabalhou como acompanhante. Modelo diz ter se relacionado com outros jogadores de futebol, além de atores, artistas e políticos. "Hoje em dia, seleciono muito bem com quem estou saindo. Não aceito qualquer pessoa."

