Flor se desculpa com Flora e lamenta não poder usar termo: 'Tenho problema'

Flor foi até Flora na manhã de hoje (23) para pedir desculpas pela briga do dia anterior em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa da sede, Flor caminhou até Flora e pediu para conversar com a peoa quando ela "estivesse mais tranquila". As duas discutiram na noite anterior e Flor chegou a ser acusada de racista.

Flora, no entanto, recusou a interação. "Flor, não tenho nada pra falar. E nem pra ouvir."

A apresentadora insistiu, e disse que gostaria de se desculpar. "Só quero te pedir desculpas porque eu quis dizer que eu sentia muito pelo seu pai e usei o termo errado", disse. "Tá tranquilo. Infelizmente nossa relação vai ser assim", respondeu Flora.

Flor disse que só estava "fazendo sua parte" e que elas não precisavam ser amigas. "Eu respeito muito sua família. E sinto muito por ontem, eu só falei da lentidão nossa. Embora possa ter parecido outra coisa."

A filha de Arlindo Cruz pediu para que Flor tivesse cuidado com suas falas. "É que eu tava muito cansada. Mas não foi a intenção. Tá bom? Obrigada", respondeu Flor, deixando o ambiente.

Em seguida, Flor foi para a área da piscina e desabafou com Fernanda. "Todos nós estamos sob influência pesada. Eu nunca vi uma coisa tão pesada na minha vida. Inclusive eu", disse.

A amiga indicou que "tem coisas que não precisa falar". Flor respondeu: "Eu tenho um problema sério, eu falo. Mas a gente sofre por causa disso. Eu tô pedindo a Jesus pra me dar chance de mostrar quem eu sou. Pra falar pro pessoal que não tenha gostado de qualquer palavra mais pesada, como ratazana, que eu falo que sou ratazana de reality... São palavras que não cabem, né. Pra mim eu posso brincar."

Minutos depois, enquanto tomava sol, Flor disse estar com medo de dizer a palavra "morena". "O betacarotena abre o apetite e não fica moren... olha, tenho até medo de falar a palavra morena."

Fernanda repreendeu. "Não pode. Fica bronzeada", disse. "Fica dourada, não fica bronzeada. Não tem termo gente, mas pra mim não posso falar?", insistiu Flor.

Fernanda continuou negando o uso do termo, e Flor insistiu. "Jesus do Céu. Então vou ter que ir embora dessa terra, Deus vai ter que me recolher mais cedo", disse. "Quando quer ofender alguém, quer ofender alguém. Mas agora qualquer palavra ficou tudo subentendido. É horrível."

Depois que Fernanda se levantou, Flor comentou sozinha que não quer mais conversar com as peoas do outro grupo. "Eu não quero nem conversar mais. Não vai adiantar nada. Todos estão sob influência maligna, inclusive eu. E eu sucumbi, só isso. Fiquei brava por causa da prova."

