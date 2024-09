Animes: 7 novos títulos para ficar de olho na temporada de outubro de 2024

Se inicia agora em outubro a temporada de outono dos animes, e nos próximos três meses seremos inundados por dezenas de estreias e novas temporadas. Splash fez uma curadoria para te contar os animes inéditos que começarão agora e você precisa ficar de olho:

"Dan Da Dan"

Que tal uma série sobre alienígenas e criaturas sobrenaturais, tudo misturado? Em "Dan Da Dan" os protagonistas são Momo e Okarun, adolescentes que acreditam nesses temas e que se unem quando estranhos fenômenos começam a rolar.

"Dan Da Dan" atualmente é um dos carros-chefe da revista digital "Jump+" (de "Kaiju No. 8") e mesmo sem anime já é bem famoso no Japão. Havia um receio sobre quem adaptaria essa série, afinal o mangá é aclamado por sua arte, mas o estúdio por trás será o Science Saru, que recentemente produziu "Scott Pilgrim: A Série".

"Dan Da Dan" será disponibilizado no Brasil pela Netflix e Crunchyroll.

"Blue Box"

Já falamos várias vezes que "Blue Box" é um fenômeno no Japão, vende milhares de volumes encadernados e é um dos títulos mais famosos da atual "Shonen Jump". A história é simples: Taiki Inomata faz parte do time de badminton da escola e é apaixonado por Chinatsu Kano, jogadora do time de basquete. Mas o destino gosta de pregar peças, porque a família de Chinatsu vai morar fora do Japão e a garota começa a morar na casa de Taiki a pedido dos pais da garota. Como o adolescente poderá declarar seu amor sem que isso cause um climão violento?

"Blue Box" é uma comédia romântica daquelas mais vagarosas, um autêntico slice-of-life, mas ainda assim é adorável de acompanhar. Um dos destaques é o triângulo amoroso que se completa com Hina Chrono, uma ginasta que percebe não ter tantas chances assim na disputa por Taiki. "Blue Box" tem produção do estúdio TMS (de "Dr. Stone") e deve repercutir bem por aqui.

"Blue Box" será disponibilizado no Brasil pela Netflix.

"Ranma ½"

O adolescente Ranma Saotome, especialista em artes marciais no estilo vale-tudo, precisou voltar ao Japão a contragosto porque seu pai havia prometido sua mão à filha do responsável pelo Dojo Tendo. Só que há um probleminha: em meio a um treinamento na China o pobre Ranma caiu em uma fonte amaldiçoada e agora se transforma em mulher cada vez que encosta em água gelada. Por sorte, ele volta ao normal quando jogam água quente nele.

"Ranma ½" foi criada por Rumiko Takahashi (de "InuYasha") nos anos 1980 e se trata de uma das maiores séries do Japão de todos os tempos. Ela agora está ganhando um remake produzido pelo MAPPA (de "Jujutsu Kaisen") que tem tudo para agradar um novo público.

"Ranma ½" será disponibilizado no Brasil pela Netflix.

"Orb: On the Movements of the Earth"

E claro que temos também anime para os amantes de ciência! "Orb: On the Movements of the Earth" se passa na Europa durante o século 15, e acompanhamos várias histórias de como as pessoas passaram a pensar em física.

O mangá começou a ser publicado no Japão em 2020 na revista Big Comic Spirits e se encerrou com 8 volumes encadernados, e ganhou renome ao ganhar o Prêmio Cultural Osamu Tezuka em 2022. O anime promete por um nome em especial: o estúdio MadHouse (de "Frieren").

Até a publicação dessa matéria não se sabe se "Orb: On the Movements of the Earth" será disponibilizado no Brasil.

"Magi-Lumiere"

O que acontece quando misturamos "Sailor Moon" com empreendedorismo? O anime "Magi-Lumiere"! Kana é uma estudante universitária que está passando pela terrível situação de procurar um emprego que aceite sua baixa experiência. Ela acaba sendo recrutada para a empresa Magilumiere, uma start-up de garotas mágicas CLT que resolvem os problemas de uma região.

A mistura de duas temáticas tão inusitadas fez surgir uma história bem interessante. Os fãs de anime de aventura vão adorar as garotas mágicas lidando com monstros do dia, ao mesmo tempo que há uma trama empresarial rolando ao fundo.

"Magi-Lumiere" será disponibilizado no Brasil pelo Prime Video.

"365 Days to the Wedding"

Quem não ama uma história de relacionamento por conveniência que evolui para uma linda história de amor? Uma empresa de viagens quer transferir um funcionário para liderar a filial na Rússia, e o RH está procurando apenas os funcionários solteiros. Como Takuya e Rika não querem sair do Japão, eles decidem se casar de mentirinha.

"365 Days to the Wedding" não é exatamente um estreante, porque o mangá já faz sucesso e já teve uma adaptação em live-action. Um dos destaques do anime é a direção assinada por Hiroshi Ikehata, que teve a mesma função na comédia romântica "TONIKAWA: Over The Moon For You". Promete ser a próxima novelinha dos otakus!

"365 Days to the Wedding" será disponibilizado no Brasil pela Crunchyroll.

"Dragon Ball Daima"

Com uma pitadinha de "Dragon Ball GT", "Daima" trará Goku, Vegeta e todos os outros personagens se transformando em crianças graças a um novo inimigo que tem fortes relações com o mago Babidi, inimigo da temporada final da série "Z".

Para comemorar os 40 anos de "Dragon Ball", a Toei Animation preparou, com a ajuda do criador Akira Toriyama, uma nova aventura comemorativa para Goku e seus amigos. Infelizmente, no decorrer do processo tivemos o falecimento do Toriyama, mas agora estamos prontos para celebrar a franquia que ele cuidou com tanto carinho por muitos anos.

"Dragon Ball Daima" será disponibilizado no Brasil pela Crunchyroll.