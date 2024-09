Mãe de caçula de Compadre Washington reclama de ausência do pai: 'Revolta'

Débora Costa, mãe do filho caçula de Compadre Washington, que ficou famoso com o É o Tchan!, falou sobre ausência do cantor na vida do adolescente, que hoje tem 14 anos. Em entrevista ao Domingo Espetacular (RecordTV), o cantor está devendo parte da pensão alimentícia e não aparece para acompanhar o crescimento do menino.

Ele perdeu os melhores momentos do filho dele e continua perdendo. Tem um buraco aberto que eu não posso substituir, que é o lugar do pai.

Débora Costa em entrevista ao Domingo Espetacular

O que aconteceu

Débora disse que ainda está lutando pelos direitos do filho. O processo corre em segredo de Justiça. "Meu filho tem sentimento de revolta", disse ela. "Ele é menor de idade e eu tenho que lutar pelos direitos dele."

O processo que corre em segredo de Justiça é referente ao pagamento de pensão entre 2018 e 2020. "[Ele falou]'Olha, a banda não está fazendo show. Tem algum problema depositar metade da pensão e aí quando voltar a fazer show a gente resolver tudo direitinho? Eu disse, beleza, pra mim tudo bem", disse Débora. No entanto, o acerto financeiro não aconteceu, mesmo que os shows tenham voltado.

Ela viveu uma relação de cinco anos com o cantor. "Eu tinha 23 anos e aos 27 veio a gestação, para a minha surpresa. Não posso dizer que foi um relacionamento sério porque ele nunca assumiu. Eu na época só tinha ele, mas ele nunca assumiu como namoro."

O cantor não respondeu aos pedidos de comentário da TV. Ele disse que não se manifestaria sobre o caso agora, segundo a TV. O filho é o nono do cantor.

O adolescente não é o único que reclama da ausência do pai. Compadre Washington ainda é pai de outros 9 filhos, com seis mulheres diferentes. Em 2022, em meio a um processo por pagamento de pensão movido por um dos filhos, Luís Felipe, com então 21 anos, houve um boato que o cantor seria preso. No entanto, a equipe do cantor negou qualquer mandado de prisão em nome dele.