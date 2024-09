Emmy 2024: John Oliver agradece sua cachorra morta em discurso

O roteirista e apresentador John Oliver venceu uma estatueta no Emmy 2024 e chamou a atenção pelo seu discurso de agradecimento ao citar sua cachorrinha, que morreu.

O que aconteceu?

John Oliver fez um discurso de agradecimento no Emmy 2024 para a cachorra de sua família, que morreu recentemente. John recebeu o prêmio de Melhor Programa de Variedades Roteirizado por seu "Last Week Tonight".

Além de falar sobre o animal de estimação, ele finalizou dedicando o prêmio a todos os pets com um tom que mesclava a emoção com algumas piadas.