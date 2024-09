Preconceito não será aceito em A Fazenda, garante Galisteu: 'Vou intervir'

Adriane Galisteu, 51, comandará pelo quarto ano seguido A Fazenda. Para a 16ª temporada do reality da Record, a apresentadora garante que trará o tradicional bom humor, jargões e irá intervir, sim, no confinamento caso o jogo fique de lado em virtude de preconceito.

Quando tenho que interferir por uma razão mais séria, eu faço isso com tranquilidade. Ainda que o assunto não seja confortável pra ninguém, como egoísmo, homofobia, xenofobia, qualquer coisa que não seja bacana pro ser humano, ela sempre serve como alerta e ela sempre está ensinando alguém.

Adriane Galisteu, em entrevista na coletiva de A Fazenda 16

Apresentadora crê que se posicionar é uma oportunidade de deixar claro que não cabe mais preconceito no mundo. "Isso ajuda um monte de gente que nunca tinha ouvido falar daquilo, que não sabe lidar com aquela questão. O papel do reality foi pra mostrar que a nossa sociedade não é feita de qualidades, não. Nós somos feitos de defeitos e que a gente erra muito e que a gente está aqui todo mundo pra aprender".

Quando acontece um caso desse, você pode falar: 'poxa, mas todo mundo já sabe'. Não, tem muita gente que não sabe e que a gente tem que falar, acho sempre válido. Então, eu estou sempre pronta pra puxar a orelha pra trazer qualquer assunto à tona.

Ignorar haters pela saúde mental

Galisteu revela que abre mão da vida e fica à disposição de A Fazenda ao longo dos 3 meses de programa. Para manter a saúde mental em dia, ela ignora os haters por entender que sua relação com eles é semelhante com fãs de futebol com juiz de futebol.



"Não me envolvo muito em polêmica, eu deixo falar. Saio de casa todo dia falando comigo, pensando o quanto isso tudo é um game. A gente vive as emoções de um futebol. Sou palmeirense e quando vejo uma partida que o juiz está pitando contra o meu time, eu fico puta com o juiz. Eu xingo, fico com raiva e eu acho que ele está errado. Mas acabou o game, eu esqueci, já está tudo bem, vou tomar um café com o juiz. Naquele momento da emoção, o juiz leva todas as culpas. Coitado, ele está só fazendo o trabalho dele, mas todo mundo sabe disso", inicia ela.

A Fazenda 16: Adriane Galisteu evita contato com haters para não ter polêmica Imagem: Reprodução/PlayPlus

E aqui eu acho que eu entro um pouco nesse lugar. E eu, tudo bem, eu não levo isso pra minha vida pessoal não, te juro. Porque se eu levasse, eu não conseguiria fazer o programa, porque é bem pesado, as pessoas perdem a mão, mas eu coloco nesse lugar e evito também ler muito.

Apresentadora garante que seu foco é fazer um trabalho de excelência para levar o melhor de A Fazenda aos fãs. "Faço o meu trabalho, foco no que eu tenho que fazer, porque senão a gente se atrapalha e é ruim. Pra conseguir cumprir a minha carga horária, que é puxadíssima, a minha função aqui como apresentadora, é muita responsabilidade, tenho marcas importantes do nosso lado e o público".

Então, eu não posso me deixar levar por meia dúzia de gatos pingados ou que seja um milhão de pessoas falando alguma coisa que vai acabar assim que acabar o programa. O assunto vai ser outro. Então assim, tem dia e hora pra acabar a confusão.

Galisteu revela que não tem o hábito de processar quem a ataca na internet mesmo quando é alertada pelo jurídico. "Nunca. Não sou dessas que sai processando. Eu acho que se eu processei, nem sei quantas vezes, cabe numa mão. Eu não tenho muito esse hábito, não é do meu jeito de ser".

Eu tenho aqui uma equipe, sim, jurídica, mas não aciono eles não. Eles é que acabam falando comigo se eu quero fazer alguma coisa, mas eu não acabo fazendo. Acho que sempre foi bom assim.

Como será A Fazenda 16?

Data de estreia de A Fazenda 16: nova temporada do reality rural nesta segunda-feira (16), na Record, a partir das 22h30 (de Brasília), com 20 peões confinados na sede do reality show em Itapecerica da Serra (SP).

Além dos 20 confirmados, oito participantes irão disputar quatro vagas no confinamento via ação do Paiol. Eles ficarão confinados de segunda-feira (16) a quinta-feira (19) tentando convencer o público a ganhar uma chance no jogo.

Aumento do prêmio de A Fazenda 16: os 24 peões irão concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões em 2024. A quantia ao campeão teve um aumento em R$ 500 mil no comparativo com a premiação do ano passado.

Como será a primeira semana de A Fazenda 16:

Segunda-feira: terá a estreia e a revelação dos nomes;

Terça-feira: haverá uma prova geral com todos para definir quem fará a prova do fazendeiro;

Quarta-feira: tem uma prova do fazendeiro;

Quinta-feira: sobem os quatro peões do Paiol

Sexta-feira: haverá festa com todos os peões + prova com Paioleiros

Sábado: os melhores momentos da festa

Domingo: a dinâmica de apontamento dos peões.

* Os repórteres visitaram a sede de A Fazenda 16 a convite da Record